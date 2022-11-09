В Тюмени маршрутки под номерами 41, 43 и 77 вернулись на улицу Энергетиков после ремонта дороги

В Тюмени маршрутки под номерами 41, 42 и 77 вернулись на улицу Энергетиков после ремонта дороги Фото: Татьяна Коркина

Маршрутки № 41, 43 и 77 с 9 ноября 2022 года вернулись к основной схеме движения после завершения ремонта на улице Энергетиков, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Расписание для пассажиров маршруток можно посмотреть в разделе «Расписание» на сайте «Тюменьгортранса», в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в городе появятся улицы Сергея Корепанова, Владислава Крапивина и Геннадия Куцева.