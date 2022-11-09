В Нижнетавдинском районе у десяти водителей с эпилепсией и шизофрений отобрали права Фото: Татьяна Коркина

В Нижнетавдинском районе десять человек лишились права управления автомобилем по иску местной прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, это связано с психическими расстройствами или заболеваниями у каждого водителя. Все они выявлены во время осмотров и надзорных мероприятий.

Установлено, что с 2017 года житель села Нижняя Тавда состоит на учете у врача-психиатра нижнетавдинской областной больницы № 15 на диспансерном учете. Несмотря на диагноз «параноидная шизофрения», у него есть водительские права на управление транспортом категории «B», «B1 (AS) M». Другой местный житель страдает эпилепсией, но у него тоже есть водительские права.

Такие заболевания, в том числе алкоголизм, наркомания, психические расстройства, создают реальную угрозу безопасности дорожного движения. Это может привести к ДТП, повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других участников дорожного движения.

У всех десятерых забрали водительские права после требований прокурора. Решения суда исполнены.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», снежная буря в Тюменской области не помешала водителям напиться и сесть за руль в пьяном виде.