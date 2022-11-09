Тюменец наврал полиции, что бывший зять убил двоих внучек и закопал их около дома Фото: Татьяна Коркина

Штраф в размере 30 тысяч рублей заработал житель Нижнетавдинского района Николай К., который признан виновным в ложном доносе на своего зятя.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 17 июля 2022 года пьяный мужчина находился дома со своей семьей. Из-за нелюбви к своему бывшему зятю, пытавшемуся забрать его внучек, он позвонил в полицию и сообщил, что зять убил двоих детей и закопал их около дома. Мужчину предупредили, что за вранье его могут привлечь к уголовной ответственности.

На суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Дело в том, что однажды ночью пьяный зять пытался со скандалом войти в дом и забрать детей. Тогда Николай позвонил в службу спасения, просил о помощи, но никому до этого не было дела. Позже ему пришлось навести напраслину на отца своих внучек, зная, что мужчина убийства не совершал.

Сейчас тесть с зятем помирились, и потерпевший попросил суд строго не наказывать мужчину. Обвиняемый характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», мужчину, который пытался «отмазать» друга, осудили за ложный донос.