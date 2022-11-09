В Тюменской области превышен порог заболеваемости ОРВИ среди населения Фото: Татьяна Коркина

Умеренное превышение эпидемиологического порога заболеваемости населения ОРВИ в Тюменской области наблюдалось на прошлой неделе, с 31 октября по 6 ноября 2022 года. Однако, как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, заболеваемость снижается. Во всяком случае, по сравнению с предыдущей неделей.

Болеют ОРВИ и взрослые, и дети. Правда, среди малышей от 0 до 2 лет заболеваемость ОРВИ на уровне – ниже эпидемиологического порога. В ведомстве рассказали, что острыми респираторными вирусными инфекциями заражаются из-за респираторных вирусов так называемой негриппозной этиологии. Это риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие.

КСТАТИ

В Тюменской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Сейчас против заразы вакцинировано 47,6% от совокупного населения. Роспотребнадзор держит эпидемиологическую ситуацию и иммунизацию населения против гриппа на строгом контроле.