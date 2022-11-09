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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 1:56

В Тобольске мутный тип попался полицейским с пакетом наркотиков в рукаве куртки

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тобольске мутный тип попался полицейским с пакетом наркотиков в рукаве куртки

В Тобольске мутный тип попался полицейским с пакетом наркотиков в рукаве куртки

Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тобольске возбуждено уголовное дело против местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотиков в значительном размере.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчину задержали участковые уполномоченные полиции, когда тот выходил из лесополосы и оглядывался по сторонам. При проверке документов подозреваемый нервничал, чем вызвал подозрение у полицейских. Они решили досмотреть мужчину и нашли в рукаве куртки полимерный пакетик с белым порошком. Мужчину тут же доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Позже экспертиза подтвердила, что вещество – самый настоящий наркотик массой 0,36 грамма. По словам подозреваемого, порошок он купил в интернете для себя.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до трех лет лишения свободы.