В Тюмени воришка пытался выкатить из гипермаркета тележку с продуктами и бытовой химией Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело против 39-летнего ранее неоднократно судимого мужчины, который подозревается в краже продуктов из магазина на улице Одесской

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в полицию с заявлением о похищении товаров обратился представитель крупного сетевого магазина. Когда полицейские поймали вора, он признался, что специально пришел в супермаркет, чтобы обокрасть его. Мужчина полчаса ходил по торговому залу, складывая в тележку продукты питания, бытовую химию и хозяйственные принадлежности.

Выбрав момент, когда охранник отвернулся, мужик с полной тележкой товаров отправился к выходу. Правда, там его уже поджидали сотрудники гипермаркета. Общая сумма похищенного составила более 10 тысяч рублей, все это добро вернули собственнику.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до двух лет тюрьмы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», вор стащил из магазина 28 пачек сливочного масла и продал его прохожим на улице.