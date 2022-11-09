В Тюмени 9 ноября 2022 грядет осеннее потепление Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 9 ноября 2022, ожидается облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер южный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 C, днем -2…+3 C.

Погода в Тюмени 9 ноября 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

9 ноября (27 октября по старому стилю) канун дня святой Парасевы, христианской великомученицы, жившей в III веке в Малой Азии. В этот день на Руси было принято давать обещание сделать какую-нибудь работу или сделать нужное дело. За выполнение этого дела Парасева могла выполнить заветное желание и послать здоровье близким.

Также можно в этот день сходить в церковь и помолиться святой Параскеве. Если к вам пришла беда, то Параскева поможет избавиться от нее.