В Тюмени на благоустройство сквера Школьный потратят 119 миллионов рублей

Фото: скриншот с Яндекс-карт

В Тюмени благоустроят сквер Школьный, расположенный на улице Парфенова. Контракт на проведение работ размещен на сайте госзакупок. Согласно информации, власти готовы выделить на это 119 миллионов рублей.

В сквере обновят освещение, установят спортивные площадки с тренажерами, игровые комплексы с канатными лестницами и горками, оборудуют отдельные зоны для выгула собак, поставят, карусели, лавки и качели. Кроме того, на территории проложат удобные дорожки из водонепроницаемых плитки и брусчатки.

Подрядную организацию определят уже завтра, 9 ноября, в ходе электронного аукциона. Сдать сквер должны не позднее 1 ноября 2023 года.