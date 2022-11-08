На новогодние праздники тюменцы бронируют туры в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы

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После ажиотажного спроса на авиабилеты в конце сентября и начале октября, ситуация стабилизировалась, о чем говорит снижение цены и спроса. Однако тюменцы уже вовсю бронируют туры на новогодние праздники, не собираясь сидеть в четырех стенах.

Как сообщает «РБК–Тюмень», самыми популярными направлениями являются Мальдивы, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. При этом на каникулах и в новогодние праздники выезжает не более 20% от всего турпотока.

Отметим, что из областной столицы улететь прямым рейсом можно только в Турцию. Добираться на Мальдивы, Кубу и Доминикану придется через Москву, а в ОАЭ и Египет –через Екатеринбург.

Кроме того, в последнее время у тюменцев появился спрос на туры в Таиланд. Улететь туда можно как из Екатеринбурга, так и из Москвы.