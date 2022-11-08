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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 14:03

На дорогах Тюмени наблюдаются семибалльные пробки

Движение затруднено сразу на нескольких улицах
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На дорогах Тюмени наблюдаются семибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.пробки», движение затруднено сразу на нескольких улицах: Дзержинского, Хохрякова, Володарского, Парфенова, Энергетиков и Московском тракте.

Кроме того, осложняют ситуацию и две аварии, произошедшие на улице Запольной, обе – в правом ряду.

В ГИБДД тюменцев предупреждают, что при пробках особенно опасно выезжать на обочину, так как велик риск еще большего затора и ДТП.

Кстати, вчера, 7 ноября, на дорогах областной столицы тоже было не протолкнуться. Причина этого – сильный снегопад, прошедший в ночь с воскресенья на понедельник.

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