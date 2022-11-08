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На дорогах Тюмени наблюдаются семибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.пробки», движение затруднено сразу на нескольких улицах: Дзержинского, Хохрякова, Володарского, Парфенова, Энергетиков и Московском тракте.

Кроме того, осложняют ситуацию и две аварии, произошедшие на улице Запольной, обе – в правом ряду.

В ГИБДД тюменцев предупреждают, что при пробках особенно опасно выезжать на обочину, так как велик риск еще большего затора и ДТП.

Кстати, вчера, 7 ноября, на дорогах областной столицы тоже было не протолкнуться. Причина этого – сильный снегопад, прошедший в ночь с воскресенья на понедельник.

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