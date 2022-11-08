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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:26

В Тюмени пройдут гонки на толокарах: у вас еще есть шанс зарегистрироваться!

Старт намечен на 19 ноября
В Тюмени пройдет семейный проект «Создавая будущее»

В Тюмени пройдет семейный проект «Создавая будущее»

Фото: Из архива "КП"

Интернет-проект «Детки!» и семейный проект «Создавая будущее» приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей на XI Гонки на толокарах! Мероприятие стартует 19 ноября 2022 года в 10.00.

Соревнование пройдет в трех возрастных группах – от 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет и от 4 до 5 лет. Заезды мальчиков и девочек проводятся в разных зачетах.

Юным спортсменам необходимо преодолеть на машинках-толокарах дистанцию в 25 метров. Всех участников ждут памятные подарки, а победителей – призы и награды от партнеров праздника!

Чтобы стать участником гонок, необходима предварительная регистрация до 13 ноября 2022 года (включительно) по ссылке. Организаторы оставляют за собой право досрочно остановить регистрацию при наборе запланированного количества участников.

– Мы предлагаем гостям принять участие в наших традиционных благотворительных и экологических акциях – детском книжном обменнике и «Доброй крышечке». Приносите с собой уже прочитанные книги в хорошем состоянии и крышечки от пластиковых бутылок, – рассказала Наталия Ситова, директор интернет-проекта «Детки!».

Подробная информация об XI Гонках на толокарах – на странице мероприятия по ссылке. Мероприятие пройдет в спорткомплексе «Строймаш» (ул. Индустриальная, 49а).