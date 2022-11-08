В Тюмени в октябре 2022 года родились 1 149 малышей и поженились 905 пар

В Тюмени в октябре 2022 родились 10 877 малышей и поженились 905 пар Фото: Татьяна Коркина

В роддомах Тюмени в октябре 2022 года на свет появились 1 149 малышей, сообщили в комитете загс городской администрации. Малышня увеличила коэффициент рождаемости города за 10 месяцев до 10 877 маленьких человечков. Это на одного ребенка больше, чем за десять месяцев 2021 года. Тогда в Тюмени родилось 10 876 детей.

Что касается свадеб, то тут все шикарно. В октябре 2022 года поженились 905 пар, тогда как годом ранее свадьбу в этом месяце сыграла только 561 пара. Всего за январь – октябрь 2022 года свидетельства о браке получили 6 814 человек, за 10 месяцев 2021-го – 5 972 человека.

Напомним, в августе 2022 года в Тюмени родились 1 233 малыша и поженились 925 пар.