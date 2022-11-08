В Тюменской области пьяный мужик треснул собутыльницу металлическим ковшом по голове Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено против 33-летнего жителя поселка Голышманово. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчине может грозить срок до двух лет лишения свободы.

На днях в полицию обратились сотрудники скорой помощи, которые оказали помощь 52-летней местной жительнице с травмой головы. Оказалось, что она пила вместе с ранее судимым подозреваемым в ограде своего дома. Во время застолья они поругались, и женщина вылила ему на голову жидкие отходы. В ответ мужик схватил металлический ковш и ударил им потерпевшую по голове.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Заводоуковске пьяный мужик перевернул на собутыльника ведро с экскрементами, а тот воткнул ему нож в спину.