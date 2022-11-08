Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 8 ноября 2022 увеличилось на 59 человек Фото: Юлия Кучеренко

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 8 ноября 2022 года увеличилось на 59 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 248 821 случай заболевания. За сутки госпитализирован 21 пациент.

По последним данным в Тюменской области новых смертей от ковида не зафиксировано, а за весь период умерли 4 359 человек. За все время выздоровели 243 085 человек.

В России за сутки зафиксировано 4 320 случаев COVID-19. За все время ковидом переболели 21 472 591 человек. За день госпитализировано 1 510 человек, умерли 63. За весь период – 390 712 скончались и 20 868 400 выздоровели.