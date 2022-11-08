Жителя Тюменского района, поджегшего дом матери, приговорили к условке и заставили устроиться на работу Фото: Татьяна Коркина

Два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период получил 47-летний житель Тюменского района, который признан виновным в умышленном поджоге. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, пенсионерке надоели пьяные выходки сына. Женщина припугнула «ребенка» тем, что оформит дом на постороннего человека, если он не бросит пить. Мужчина взбесился.

Утром 11 апреля 2022 года, когда матери не было дома, Ростислав в кладовке нашел краску, вылил ее на пол и поджег дом, чтобы он точно никому не достался. Дождавшись, когда пламя разгорится, он кинул в огонь телевизор и мебельную стенку.

Когда пламя разгорелось основательно, Ростислав вышел на улицу и рассказал о пожаре продавцу ближайшего магазина. К счастью, огонь быстро потушили, дом остался цел. Правда, пострадала мебель и бытовая техника на общую сумму почти 936 тысяч рублей.

Помимо «условки», Ростислава обязали устроиться на работу в течение 3-х месяцев, обследоваться у нарколога по месту жительства и пройти курс лечения от алкоголизма.