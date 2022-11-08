В тюменском парламенте открылась выставка известного фотохудожника из Санкт-Петербурга «Окна старого города». Фото - duma72.ru.

В тюменском парламенте открылась выставка известного фотохудожника из Санкт-Петербурга Василия Щербинина «Окна старого города», которая будет экспонироваться тут до 1 декабря. Автора и гостей выставки приветствовал заместитель председателя комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Сергей Медведев.

– Тюмень – первый русский город Сибири. За период более чем четырёхсотлетней истории здесь происходит уникальный сплав культур и традиций разных народов. Веками здесь стучали топоры плотников. Каждый мастер старался украсить свой дом затейливой резьбой, – отметил парламентарий.

По его словам, украшенные резными узорами здания представляют огромную архитектурную и художественную ценность, ведь они создают неповторимое лицо города, и их необходимо сохранить в достойном виде для потомков.

Свое слово сказал и почётный гражданин областного центра, реставратор Вадим Шитов. Он рассказал присутствующим о различных видах деревянной резьбы – пропильной, накладной, «глухой» и самой трудоёмкой – объёмной. Все они представлены в тюменской архитектуре. По мнению мастера, жемчужиной деревянного зодчества Тюмени является здание дома-музея «Усадьба Колокольниковых».

– Этот дом, всегда был в центре исторических событий – в 1837 году здесь останавливался цесаревич Александр Романов, будущий «царь-освободитель», здесь жил городской голова Иван Иконников, депутат первой Государственной Думы России Степан Колокольников. Помнят эти стены и комдива Василия Блюхера – будущего маршала Советского Союза. Последние четыре десятилетия в этом доме размещается музей. Уникальное здание, построенное в 1804 году, нуждается в постоянной заботе, – отметил Шитов.

Напомним, что 2022 год указом президента Российской Федерации объявлен Годом культурного наследия народов России. В его рамках реализовали много творческих проектов – это форумы и фестивали, конкурсы и научные конференции, а также круглые столы. Кроме того, состоялись выставки и ярмарки мастеров художественных промыслов и ремёсел, мастер-классы для детей и молодёжи, путешествия по культурно-туристическим маршрутам.

СПРАВКА «КП»

Василий Щербинин – фотокорреспондент агентства GeoPhoto, участник международных проектов и фотовыставок, автор нескольких фотоальбомов и художественных изданий. Руководитель издательской группы FLYING BRIDGE publishing group, главред интернет издания FLYING BRIDGE на портале LES media. Персональные выставки фотографа проходили в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, Музее изобразительных искусств Республики Карелия, Выставочном центре музея-заповедника «Кижи» и других выставочных площадках. Постоянные экспозиции фотографий представлены в визит-центре национального парка «ВОДЛОЗЕРСКИЙ» (Петрозаводск) и визит-центре ИВА ПАРК (Тюмень). Несколько авторских фоторабот находятся в выставочном фонде Русского музея.