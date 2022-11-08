В Тюмени суд на 4,5 года отправил в колонию экс-начальника межрайонного отдела ГИБДД за взятки Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Калининский районный суд Тюмени приговорил экс-начальника межрайонного отдела ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технадзора автотранспортных средств Михаила Жигалкина к 4,5 годам лишения свободы и штрафу 1 млн рублей. Как сообщили в СК РФ по Тюменской области, мужчина признан виновным в 38 преступлениях – взятке, совершенной должностным лицом в значительном размере за незаконные действия.

С октября 2018 по декабрь 2020-го люди, которые хотели получить водительские права без сдачи экзаменов, обращались с просьбой к посреднику. Тот получал деньги, которые передавал начальнику отдела. Жигалкин, в свою очередь, указывал своим подчиненным о приеме экзаменов без сдачи, чтобы заплатившие получали водительские права просто так.

Теперь Михаил будет сидеть в колонии общего режима. Суд лишил его права занимать должности представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в данных органах сроком на 4 года. Кроме того, Жигалкина лишили звания подполковника полиции.

Напомним, ране «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что прокуратура хочет ужесточить наказание экс-главе тюменского ГИБДД, пойманном на взятках. Ранее ему было назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.