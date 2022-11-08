Эксклюзив от «Страны Девелопмент»: малоэтажный дом, умные квартиры и антресольный этаж

Фото: Страна Девелопмент

В Тюмени стартовали продажи квартир в новом доме первого цифрового микрорайона Тюмени. «Купеческий» – это уже четвертый дом жилого комплекса «Домашний», который строит федеральный застройщик «Страны Девелопмент». Всего в ЖК будет 24 дома. Ключи от квартир будущие новоселы «Купеческого» смогут получить уже в IV квартале 2023 года.

Топ-5 причин купить квартиру в доме «Купеческий»

1. В этом доме 3 жилых этажа, 2 парадные и всего 50 квартир. Вы будете знать своих соседей не просто в лицо, а по именам. Первый этаж, как и в других домах, займут магазины, кафе и различные салоны.

2. Индивидуальные планировки европейского и классического формата от 47 до 92 кв. м. Есть варианты с лоджиями и балконами, мастер-спальнями, гардеробными, постирочными и окнами в ванной. Минимальное количество несущих конструкций внутри квартиры – это более гибкие возможности для перепланировки.

3. Планировки с антресольным этажом. В доме всего 6 квартир с так называемым «полуторным этажом», где можно разместить спальное место, кабинет, библиотеку, зону для отдыха или игр. Это эксклюзивное предложение для проектов застройщика «Страны Девелопмент». В других ЖК таких планировок нет.

Фото: Страна Девелопмент

4. В каждой квартире будет установлен базовый пакет «умного дома»: вВыключать и включать электричество можно будет вне дома; если сработают датчики протечки воды, то клапан будет перекрыт автоматически. Жильцы смогут сами расширить комплектацию умного дома, купив нужное оборудование – никаких дополнительных работ не потребуется, кабель уже заведен в квартиру.

5. Комфорт и безопасность во всем. Закрытый зеленый двор без машин, где могут гулять дети. Сквозные парадные с местами для отдыха и ожидания, колясочными, креплениями для вертикального хранения велосипедов и розетками для электротранспорта. Система безопасности – камеры по периметру, возможность просматривать видео через мобильное приложение, служба охраны.

Фото: Страна Девелопмент

Умный микрорайон «Домашний» расположен в районе Плеханово, недалеко от ТРЦ «Колумб», в шаговой доступности – Плехановский бор и экопарк «Затюменский». В перспективе в районе появится детский сад на 560 мест и современная школа для 1 500 учеников. Благодаря удобной транспортной развязке можно за 15 минут добраться до центра города и до любой его точки.

Узнать подробнее об этом и других ЖК застройщика, выбрать подходящую планировку, узнать цены и забронировать понравившийся вариант можно на сайте tmn.strana.com.

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