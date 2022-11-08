В Тюмени ревнивый муж увидел незнакомые номера в мобильнике жены и сломал ей нос Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело против 49-летнего мужчины по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, медики обратились в полицию после того, как к ним поступила 41-летняя женщина с переломом носа. По словам дамы, её во время конфликта ударил собственный муж.

Муженька, которого, как оказалось, уже судили, доставили в отдел полиции. Задержанный пояснил, что накануне происшествия он увидел у возлюбленной входящие вызовы с неизвестного номера. Супруги поругались, и тогда муж стал избивать руками потерпевшую, в конце концов сломав ей нос.

Теперь буйному мужику может грозить лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени мужчина сломал нос посетителю кафе из-за его поведения.