Путин назначил новых судей Арбитражного и Тюменского судов

Названы имена новых судей Арбитражного и Тюменского судов Фото: Татьяна Коркина

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил судей федеральных судов. Глава государства подписал соответствующий указ от 4 ноября 2022 года № 780, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Председателем Арбитражного суда региона назначен Олег Жирных, который проработает на своем посту до 2028 года.

Судьями Тюменского областного суда назначены Эльвира Важенина и Андрей Ильин. Судьей Ленинского районного суда стала Елена Сошина. Судьями Арбитражного суда Западно-Сибирского округа назначены Василий Зюков и Татьяна Сергеева.