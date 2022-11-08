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НовостиОбщество8 ноября 2022 6:36

Путин назначил новых судей Арбитражного и Тюменского судов

Подписан указ об их назначении
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Названы имена новых судей Арбитражного и Тюменского судов

Названы имена новых судей Арбитражного и Тюменского судов

Фото: Татьяна Коркина

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил судей федеральных судов. Глава государства подписал соответствующий указ от 4 ноября 2022 года № 780, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Председателем Арбитражного суда региона назначен Олег Жирных, который проработает на своем посту до 2028 года.

Судьями Тюменского областного суда назначены Эльвира Важенина и Андрей Ильин. Судьей Ленинского районного суда стала Елена Сошина. Судьями Арбитражного суда Западно-Сибирского округа назначены Василий Зюков и Татьяна Сергеева.