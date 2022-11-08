В Тобольске выплатят 138 тысяч пенсионерке, которую годами топило из-за ремонта крыши Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске прокуратура провела проверку по обращению пенсионерки о нарушении жилищных прав. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, во время ремонта крыши дома квартиру пенсионерки, которая находится на 9 этаже, постоянно топило во время дождя и снега. Женщину заливало в октябре и ноябре 2020 года, и в июне и июле 2021 года. Общий ущерб составил 128 тысяч рублей.

Чтобы защитить свои права, женщина обратилась в прокуратуру. Действуя в интересах заявителя и членов её семьи, прокуратура обратилась с иском в суд, чтобы взыскать с «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» материальный ущерб и расходы на проведение оценки. Суд удовлетворил и взыскал в пользу заявителя и членов его семьи 138 тысяч рублей.

Решение суда уже вступило в законную силу.