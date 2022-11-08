Двое детей и их мама пострадали в ДТП с фурой на трассе Тюмень - Омск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Двое детей пострадали в ДТП, которое произошло вечером, 7 ноября 2022 года, на 13-м километре автодороги Тюмень – Омск. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, здесь столкнулись большегруз «Мерседес» и «Шевроле».

Та самая фура Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По предварительным данным, фура проезжала дорогу, которая стала узкой. Полуприцеп, который выбросило на встречку, задел «Шевроле». От удара легковушка перевернулась в кювет, а водитель фуры этого даже не заметил и поехал дальше.

Легковушка улетела в кювет Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Водителя большегруза задержали на посту ДПС на 42-м километре федеральной автодороги. В легковом автомобиле ехала 33-летняя водитель с 8-летней дочерью и 2-летним сыном. Все они получили травмы.

В аварии пострадали мама, дочка и сын Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Мама сейчас в больнице, а детей отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Машина полностью разбита Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что дети ехали в специальных креслах.