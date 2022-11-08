В Тюменской области осудят двух мужчин, которые подожгли поле возле Гуляй-Поле Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Десять лет тюрьмы может грозить 26-летнему жителю Тюмени и 36-летнему жителю Бердюжского района, которые обвиняются в поджоге, уничтожении и повреждении лесных насаждений, повлекшим крупный ущерб. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Преступление произошло вечером 19 октября 2021 года. Когда молодые люди находились неподалеку от леса около деревни Гуляй-Поле Сладковского района, они решили поджечь поле, чтобы огонь дошел до леса. Выгоревшую территорию они хотели использовать для охоты на диких животных. Мужчины подожгли зажигалкой сухую траву, увидели, что огонь «пошел» и исчезли с территории.

В результате произошел пожар на общей площади 42,4 гектара, который уничтожил и повредил деревья. Кроме того, лесной пожар приблизился к деревне на расстояние 2,9 км. В рамках расследования уголовного дела прокурор района заявил иск о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду.