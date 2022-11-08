В Тюмени вор стащил из магазина 28 пачек сливочного масла и продал его прохожим на улице Фото: pixabay.com

В Тюмени возбуждено уголовное дело против 35-летнего неоднократно судимого местного жителя, который подозревается в краже молочных продуктов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в городской отдел полиции № 7 с заявлением обратился представитель одного из сетевых магазинов.

По словам задержанного, в день совершения преступления он пришел в продуктовый магазин на улице Восстания, чтобы украсть сливочное масло. Подойдя к холодильнику и оглядевшись по сторонам, он открыл рюкзак и положил туда 28 пачек сливочного масла. После этого он вышел через центральный вход, мимо касс. Общая сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.

Позже сливочное масло он продал прохожим на улице, а деньги потратил на себя. Теперь ему грозит до двух лет колонии. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени 36-летний сладкоежка украл в магазине шоколад и кондитерку.