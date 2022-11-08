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НовостиАвто8 ноября 2022 1:01

В Тюмени 8 ноября 2022 года погаснет один светофор в центре города

Рассказываем, где погаснет светофор 8 ноября 2022 года в Тюмени
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 8 ноября 2022 погаснет один светофор в центре города

В Тюмени 8 ноября 2022 погаснет один светофор в центре города

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 8 ноября 2022 года, погаснет один светофор. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», он погаснет только на перекрестке улиц Осипенко и Профсоюзной с 10 до 12 часов.

Карта, где отключат светофор в Тюмени 8 ноября 2022

Карта, где отключат светофор в Тюмени 8 ноября 2022

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени появятся улицы Сергея Корепанова, Владислава Крапивина и Геннадия Куцева.