Годовалая девочка и её беременная мама пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Маленький ребенок пострадал в ДТП на 218-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень, где автомобиль «Опель» въехал в металлическое ограждение. Иномарку отбросило в стоящий на обочине «Форд-Фокус», который задел собственного водителя. Мужчина стоял как раз перед машиной и получил травму ноги.

В машине находилась годовалая девочка Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, два пассажира «Форда» (30-летняя беременная женщина и ее годовалая дочь) получили травмы.

Машина съехала с обочины Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По предварительным данным, водитель «Форда» остановился на обочине купить незамерзайку. Пока он заливал её в автомобиль, произошел удар. Известно, что 60-летний водитель «Опеля» был пьян: показания алкотестера составили 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчине ехал с работы, купил пиво и спровоцировал ДТП.

Водитель оказался пьян Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени двухлетний ребенок пострадал в жёстком ДТП. За рулем находилась мама малышки.