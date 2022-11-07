Знания «из рук в руки». Как работают наставники в электросетевом комплексе

Фото: Россети Тюмень

Сотрудники – одна из главных ценностей крупнейшей электросетевой российской компании. Для эффективной деятельности очень важно предоставить им возможность постоянно совершенствовать свои навыки, поддерживать и повышать профессиональные компетенции.

При этом сами же работники – активные участники процесса подготовки персонала для электросетевого комплекса, многие из них успешно совмещают основную деятельность с наставнической и преподавательской.

Наставники знакомят новых сотрудников не только с непосредственными должностными обязанностями и спецификой работы, но и с корпоративной культурой компании. Внутренние преподаватели работают как с сотрудниками, так и с молодежью, которой только предстоит освоить специальность электроэнергетика.

Основное качество преподавателя и наставника – это значительный опыт в сфере своей профессиональной деятельности.

Ярким примером такого преподавателя является Виталий Буткевич, заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Россети Тюмень» в Сургуте, стаж работы в электроэнергетике – почти 40 лет. Виталий Федотович с удовольствием помогает будущим энергетикам: сопровождает студентов Сургутского политехнического колледжа при подготовке выпускных практических квалификационных работ, а также оказывает помощь при прохождении практики и написании дипломов. Энергетик является автором 4 патентов, принимал участие во всероссийском конкурсе «Инженер года», Всероссийском конкурсе в области наукоемких инновационных проектов и разработок. Три года подряд победитель Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли. Работа Виталия Буткевича и его коллег-соавторов позволила компании «Россети Тюмень» победить во всероссийском конкурсе «Лучшая электросетевая компания России».

В целом от эффективной работы системы наставничества и развития института внутренних преподавателей выигрывают все. Для компании неоспоримым плюсом является формирование профессиональной команды, повышение лояльности коллектива и снижение текучести кадров. Кроме того – сохранение коммерческой и профессиональной тайны.

Сами наставники и преподаватели развивают свои компетенции, приобретают репутацию среди коллег и руководителей, создают базу для дальнейшего развития. Зачастую они ведут активную научно-исследовательскую деятельность.

Читайте полную версию материала здесь.