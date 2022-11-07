Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 7 ноября 2022 увеличилось на 108 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 7 ноября 2022 года увеличилось на 108 человек, включая 11 детей. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 248 756 человек. За сутки выздоровели 137 человек (за весь период – 242 906 человек).

На искусственной вентиляции легких находится 1 человек (хотя вчера на ИВЛ ещё никого не было), 1341 человек остается под медицинским наблюдением. Для больных ковидом развернуто 35 коек, свободный коечный фонд составляет 20%.

За сутки проведено 1583 лабораторных исследования, всего с начала пандемии – 4 499 759 тестов. Полный курс вакцинации прошли 1 166 190 человек.