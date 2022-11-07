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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 12:18

Тюменские врачи спасли «лающего» по ночам пятимесячного малыша

Ребенок сильно кашлял, пришлось вызывать скорую
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменские врачи спасли «лающего» по ночам пятимесячного малыша

Тюменские врачи спасли «лающего» по ночам пятимесячного малыша

Фото: Татьяна Коркина

Тюменские медики спасли пятимесячного ребенка, которого полночи беспокоил лающий кашель. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, родители провели ингаляцию лекарством, но через 40 минут малышу стало только хуже.

По словам мамы ребенка, кашель только усилился, а температура поднялась до 38 градусов. В скорой рассказали: мама говорила так быстро, что даже забыла назвать адрес, куда медикам нужно приехать.

Уже через пять минут врачи были на месте. Они вкололи ребенку инъекцию, которая сняла отек гортани и воспалительную реакцию. После этого малыша увезли в инфекционку.

БДИ!

Специалисты советуют, что во время приступа ребенка нужно отвлечь разными способами. Также необходимо проветрить помещение, увлажнить воздух, дать малышу попить. Если у него высокая температура, дать жаропонижающее. Если заложен нос – закапать сосудосуживающие капли.