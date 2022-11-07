Тюменские врачи спасли «лающего» по ночам пятимесячного малыша Фото: Татьяна Коркина

Тюменские медики спасли пятимесячного ребенка, которого полночи беспокоил лающий кашель. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, родители провели ингаляцию лекарством, но через 40 минут малышу стало только хуже.

По словам мамы ребенка, кашель только усилился, а температура поднялась до 38 градусов. В скорой рассказали: мама говорила так быстро, что даже забыла назвать адрес, куда медикам нужно приехать.

Уже через пять минут врачи были на месте. Они вкололи ребенку инъекцию, которая сняла отек гортани и воспалительную реакцию. После этого малыша увезли в инфекционку.

БДИ!

Специалисты советуют, что во время приступа ребенка нужно отвлечь разными способами. Также необходимо проветрить помещение, увлажнить воздух, дать малышу попить. Если у него высокая температура, дать жаропонижающее. Если заложен нос – закапать сосудосуживающие капли.