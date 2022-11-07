В Тюмени нашлись сто тюменцев, которым не понравилось качество уборки снега Фото: Андрей Новиков

В мэрию Тюмени пожаловались горожане, которых не устроило качество уборки территории. В администрации города рассказали, что такое количество недовольных уборкой снега на придомовых территориях превысило сотню человек. Специалисты посчитали, что это очень много

– Сотня инцидентов к обеду. Это очень много! Люди возмущены! – рассказали в мэрии.

Тюмень уже третьи сутки заваливает невероятным количеством снега, который, как это обычно и бывает, выпал неожиданно. Коммунальщики не успели освободить от наледи ступени у подъездов, прочистить проходы к ним и дорожки во дворах.

По существующим правилам дворники обязаны выходить на смену в 5 часов утра и обеспечивать хотя бы минимальный уровень чистоты. А вот в прокуратуре одного из районов города говорят, что сейчас излишние проверки могут только повредить бизнесу, сообщает «ФедералПресс».

При относительно небольшом снегопаде (не более 5 мм в сутки) коммунальщики должны озаботиться полной очисткой улиц в течение недели. Если уровень снега составляет от 6 до 19 мм – до 10 суток. При выпадении снега более 20 мм на вывоз дается две недели. Эти правила распространяются на межквартальные проезды и дворовые территории.

Обратиться с просьбами или жалобами на то, что ваш двор не убирают, можно в управляющую компанию либо через сайт «Тюмень – наш дом».