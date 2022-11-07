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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:42

Сыровары из Ялуторовска покоряют Тюмень своей продукцией

Они представили на суд тюменцев сыры более десяти видов
Мария Васильева
Сыровары из Ялуторовска покоряют Тюмень своей продукцией

Сыровары из Ялуторовска покоряют Тюмень своей продукцией

Фото: Кира Санникова

Фермерские продукты в ресторанах давно уже стали трендом. Курс на экопродукцию уверенно подхватили и тюменские заведения общественного питания. Сегодня они предлагают гостям блюда, приготовленные из экологически чистых продуктов, выращенных и изготовленных местными сельхозпроизводителями.

Так, в праздничные выходные дни посетители ресторана «СибирьСибирь» имели возможность попробовать продукцию ялуторовской сыроварни. «Сырный профи» представил тюменцам твердые и мягкие сыры, более десяти видов: качотта пикарино, качотта классическая, махон, качотта с грецким орехом, конистрато, халлуми с паприкой и чесноком, халлуми с прованскими травами и другие.

Дегустация в ресторане

Дегустация в ресторане

Фото: Мария САННИКОВА

Гости смогли продегустировать сыры, узнать информацию об ингредиентах в их составе, а также о том, с чем их можно сочетать. Например, одни сыры хороши с мёдом, другие – обжаренными, а третьи идеально подойдут для «сырной тарелки».

– Тюменские фермеры всё больше и больше удивляют разнообразием и вкусовыми качествами производимых сыров. Если раньше подобную продукцию можно было попробовать за границей или купить в определенных магазинах, то теперь местные сыровары освоили изготовление сыров самых разных сортов, с различными добавками, при этом сохраняя традиционные вкусы и качество. К тому же, покупая у местных фермеров, можно быть уверенным в экологичности продукта, – поделилась мнением жительница Тюмени на дегустации.

К слову, в ресторане подается интересная «сырная тарелка», пользующаяся спросом у посетителей. В ней представлены зарубежные и отечественные сыры, в том числе тюменские. Не исключено, что в ближайшем будущем сыры производителя из Ялуторовска пополнят это популярное блюдо. В этом плане заведения именитого ресторатора открыты для нового: подобные дегустации прошли и в других города присутствия – Новосибирске, Москве.

– Считаю, такая коллаборация с ресторанами Дениса Иванова способствует продвижению местных фермеров и, что важно, позволяет потребителям лично встретиться с производителями натуральных продуктов, а еще это хорошая возможность заявить о себе небольшим хозяйствам, которые только выходят на рынок. Сегодня мы как раз видели здесь такой пример: достаточно молодое, но очень амбициозное фермерское хозяйство из Ялуторовска успешно продемонстрировало свои достижения в сыроварении для гостей ресторана, – отметил директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

В свою очередь, руководитель сыроварни Юлия Трофимова подчеркнула, что такие дегустации, безусловно, важны для производителей.

– Мы небольшая частная сыроварня, и любое мероприятие – возможность заявить о себе, познакомить людей с нашим продуктом, – рассказала Юлия, добавив, что в настоящее время компания прорабатывает варианты сотрудничества с тюменскими предприятиями общественного питания в части поставок разных марок сыра.

По ее словам, продвижению товаров местных производителей способствует и платформа «Свое Родное». Это маркет-плейс для фермеров, где ценители экопродукции могут выбрать и приобрести натуральные продукты: сыры, мёд, молочные продукты, хлебобулочные изделия и другое – все высшего качества. Присутствует на этой платформе и сыроварня из Ялуторовска.

Кстати, посетили ресторана могут получить индивидуальные QR-коды и приобрести фермерскую продукцию по привлекательным ценам.