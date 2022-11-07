Сыровары из Ялуторовска покоряют Тюмень своей продукцией Фото: Кира Санникова

Фермерские продукты в ресторанах давно уже стали трендом. Курс на экопродукцию уверенно подхватили и тюменские заведения общественного питания. Сегодня они предлагают гостям блюда, приготовленные из экологически чистых продуктов, выращенных и изготовленных местными сельхозпроизводителями.

Так, в праздничные выходные дни посетители ресторана «СибирьСибирь» имели возможность попробовать продукцию ялуторовской сыроварни. «Сырный профи» представил тюменцам твердые и мягкие сыры, более десяти видов: качотта пикарино, качотта классическая, махон, качотта с грецким орехом, конистрато, халлуми с паприкой и чесноком, халлуми с прованскими травами и другие.

Дегустация в ресторане Фото: Мария САННИКОВА

Гости смогли продегустировать сыры, узнать информацию об ингредиентах в их составе, а также о том, с чем их можно сочетать. Например, одни сыры хороши с мёдом, другие – обжаренными, а третьи идеально подойдут для «сырной тарелки».

– Тюменские фермеры всё больше и больше удивляют разнообразием и вкусовыми качествами производимых сыров. Если раньше подобную продукцию можно было попробовать за границей или купить в определенных магазинах, то теперь местные сыровары освоили изготовление сыров самых разных сортов, с различными добавками, при этом сохраняя традиционные вкусы и качество. К тому же, покупая у местных фермеров, можно быть уверенным в экологичности продукта, – поделилась мнением жительница Тюмени на дегустации.

К слову, в ресторане подается интересная «сырная тарелка», пользующаяся спросом у посетителей. В ней представлены зарубежные и отечественные сыры, в том числе тюменские. Не исключено, что в ближайшем будущем сыры производителя из Ялуторовска пополнят это популярное блюдо. В этом плане заведения именитого ресторатора открыты для нового: подобные дегустации прошли и в других города присутствия – Новосибирске, Москве.

– Считаю, такая коллаборация с ресторанами Дениса Иванова способствует продвижению местных фермеров и, что важно, позволяет потребителям лично встретиться с производителями натуральных продуктов, а еще это хорошая возможность заявить о себе небольшим хозяйствам, которые только выходят на рынок. Сегодня мы как раз видели здесь такой пример: достаточно молодое, но очень амбициозное фермерское хозяйство из Ялуторовска успешно продемонстрировало свои достижения в сыроварении для гостей ресторана, – отметил директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

В свою очередь, руководитель сыроварни Юлия Трофимова подчеркнула, что такие дегустации, безусловно, важны для производителей.

– Мы небольшая частная сыроварня, и любое мероприятие – возможность заявить о себе, познакомить людей с нашим продуктом, – рассказала Юлия, добавив, что в настоящее время компания прорабатывает варианты сотрудничества с тюменскими предприятиями общественного питания в части поставок разных марок сыра.

По ее словам, продвижению товаров местных производителей способствует и платформа «Свое Родное». Это маркет-плейс для фермеров, где ценители экопродукции могут выбрать и приобрести натуральные продукты: сыры, мёд, молочные продукты, хлебобулочные изделия и другое – все высшего качества. Присутствует на этой платформе и сыроварня из Ялуторовска.

Кстати, посетили ресторана могут получить индивидуальные QR-коды и приобрести фермерскую продукцию по привлекательным ценам.