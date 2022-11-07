В Тюмени бравший взятки сотрудник колонии отсидит 5 лет у себя на работе Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесен приговор 43-летнему заместителю начальника ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Тюменской области Дмитрию Д., который признан виновным в получении взятки от осужденного за помощь в получении запрещенных продуктов питания.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, Дмитрий виноват в пяти аналогичных преступлениях. Общая сумма незаконно полученных денег составила 145 тысяч рублей. На заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Мужчине назначили 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности во власти на 2,5 года, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что экс-сотрудника тюменской колонии поймали на взятках и превышении полномочий.