На тюменском полигоне мобилизованные ответственно учатся работе с минами Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Работу с минами по 8 направлениям ведут бойцы Тюменской области на учебном полигоне. Как сообщили в информационном центре правительства региона, каждый мобилизованный прошел срочную службу и с ответственностью сейчас проходит обучение («слушают всё внимательно»).

– Каждый день мобилизованные до обеда проходят все точки, потом еще после обеда в течение двух часов тренируются, – рассказали в инфоцентре.

На тренировочном полигоне мобилизованные делятся на несколько групп и доводят до автоматизма медицинские навыки, навыки по разминированию полей, взрывное дело, работу с противотанковыми, противопехотными, осколочными и фугасными минами, а также установку управляемого минного поля.

Это подтвердил и губернатор Тюменской области Александр Моор, который рассказал в своем телеграм-канале, что подготовка мобилизованных земляков на тюменском полигоне идет полным ходом.

– Инструкторы обучают парней с учетом новых технологий и опыта специальной военной операции. Бойцы изучают взрывное дело и тактическую медицину. Важно довести все действия до автоматизма, – отметил губернатор.