В Тюменской области у любительницы намахнуть за рулем отобрали любимый DAEWOO Matiz Фото: Татьяна Коркина

Четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и два года запрета на деятельность, связанную с управлением транспорта, получила 36-летняя жительница села Ситниково Омутинского района. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, дама признана виновной в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость.

Суд установил, что осужденная в декабре 2021 года за пьяную езду снова уселась пьяной за руль своего «Матиза» в ночь на 30 июля 2022 года. Правонарушение выявили сотрудники дорожно-патрульной службы.

Автомобиль DAEWOO Matiz конфисковали в доход государства.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что 33-летнего мужчину в четвертый раз осудили за пьяную езду. Горожанин никак не хочет вставать на путь исправления.