Тюменская школа выплатит 160 тысяч рублей третьекласснику из-за порванной в потасовке селезенки Фото: Татьяна Коркина

Одна из тюменских школ выплатит 160 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родителям третьеклассника. Мальчик получил опасную травму, подравшись с одноклассником, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2021 года в школе подрались два третьеклассника. Один из них получил закрытую травму живота и разрыв селезенки, после чего был сразу же доставлен в больницу, где его прооперировали. После ЧП мать мальчика обратилась в прокуратуру, чтобы защитить права своего ребенка из-за травмы, полученной в школе. По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

В интересах мальчика прокурор округа обратился в суд с иском, чтобы взыскать со школы компенсацию морального вреда. Суд согласился с требованиями прокурора и взыскал с учреждения кругленькую сумму. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее мы рассказывали о том, что тюменскому школьнику выплатят 50 тысяч рублей за сломанную на уроке физкультуры ключицу. Из-за травмы мальчик некоторое время не мог посещать учебное заведение.