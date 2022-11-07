В Тюменской области отменили пожароопасный сезон с 10 ноября 2022 года из-за минусовых температур

В Тюменской области отменили пожароопасный сезон с 10 ноября 2022 из-за минусовых температур Фото: Татьяна Коркина

В лесах Тюменской области с 10 ноября отменяется пожароопасный сезон. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Это связано с отсутствием пожарной опасности в лесах и установлением минусовых температур.

Напомним, пожароопасный сезон в регионе установили с 15 апреля. В течение полугода сотрудники Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов патрулировали леса. Главы районов информировали население о мерах по охране лесов и пропагандировали меры пожарной безопасности.