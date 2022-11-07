В Тюмени осудят группу мошенников, похитившую 25 млн рублей из средств маткапитала Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени прокуратура передала в суд уголовное дело о хищении средств материнского капитала на сумму более 25 миллионов рублей.

Судить будут 4 жителей Курганской области, которые провернули мошенническую схему, а разработал её руководитель общества с ограниченной ответственностью и привлек троих знакомых для осуществления плана. Так, с 2015 года по 2019 год фигуранты дела подыскивали находившихся в тяжелом материальном положении жительниц Тюменской области, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и уговаривали их заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья в деревнях Курганской области. При этом мошенники не собирались улучшать их жилищные условия.

После того как владельцы сертификатов соглашались, преступники предлагали им разделить обналиченные деньги. Таким образом они заключили 61 фиктивный договор, на основании которых территориальное отделение Пенсионного фонда РФ перечислило на счета общества больше 25 миллионов рублей.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.