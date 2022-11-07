На парковке ТРЦ на Алебашевской в Тюмени дрифтовала 18-летняя девушка без прав
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
В Тюмени сегодня ночью, 7 ноября, сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 18-летнюю девушку, которая дрифтовала на парковке у торгового центра на Алебашевской. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, девушка закончила автошколу, но экзамены ещё не сдала. То есть водительских прав у нее нет.
На девушку составили административный протокол
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
На начинающую автомобилистку составили административный материал, машину эвакуировали на спецстоянку.
Парковка у ТРЦ
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», на тюменской трассе задержали 17-летнюю девушку без водительских прав. Она ехала из Варвары в Крашино.