В Тюмени на Республики, 155 автомобиль сбил 14-летнюю девочку Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на ул. Республики, 155, накануне, 6 ноября, автомобиль «Мерседес» сбил 14-летнюю девочку.

Машина получила вмятину Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, школьница перебегала дорогу вместе с отцом вне пешеходного перехода. Как оказалось, семья бросила машину на парковке и отправилась через дорогу в магазин. Папа не пострадал, а школьница получила ушибы.

Место ДТП Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Всего с 4 по 6 ноября 2022 года в Тюменской области произошло 14 ДТП, в которых погибли 5 человек и 22 человека ранены.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», три человека погибли в жутком ДТП на 162-м километре федеральной трассы Курган – Тюмень. В их числе иностранец, живший в селе Исетское.