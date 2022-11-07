Житель Тюменской области отработает 180 часов на благо Родины за повторную пьяную езду Фото: Татьяна Коркина

Лишение права управления автомобилем на 2 года и 180 часов обязательных работ назначили 54-летнему жителю Сладковского района. Мужчина признан виновным в управлении транспортом в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, мужчину уже судили за вождение в пьяном виде, однако всё пошло по накатанной. 25 мая 2022 года пьяный Александр сел за руль механического транспорта, который собрал из мотоблока Patriot California 2, с задним одноосным прицепом. Обвиняемый ехал по ул. поселка Маслянский Сладковского района, где его и задержали сотрудники ДПС.

Свою вину мужчина полностью признал и попросил районный суд рассматривать дело «в особом порядке». Известно, что по месту жительства Александр характеризуется удовлетворительно.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени 20-летнего любителя пьяной езды отправили в колонию на восемь месяцев. Осужденного взяли под стражу в зале суда.