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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 4:41

Житель Тюменской области отработает 180 часов на благо Родины за повторную пьяную езду

Сладковский районный суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Житель Тюменской области отработает 180 часов на благо Родины за повторную пьяную езду

Житель Тюменской области отработает 180 часов на благо Родины за повторную пьяную езду

Фото: Татьяна Коркина

Лишение права управления автомобилем на 2 года и 180 часов обязательных работ назначили 54-летнему жителю Сладковского района. Мужчина признан виновным в управлении транспортом в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, мужчину уже судили за вождение в пьяном виде, однако всё пошло по накатанной. 25 мая 2022 года пьяный Александр сел за руль механического транспорта, который собрал из мотоблока Patriot California 2, с задним одноосным прицепом. Обвиняемый ехал по ул. поселка Маслянский Сладковского района, где его и задержали сотрудники ДПС.

Свою вину мужчина полностью признал и попросил районный суд рассматривать дело «в особом порядке». Известно, что по месту жительства Александр характеризуется удовлетворительно.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени 20-летнего любителя пьяной езды отправили в колонию на восемь месяцев. Осужденного взяли под стражу в зале суда.