Азбука франчайзинга от «Franch Region». Скоро в Тюмени

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Уверенный старт без потерь времени на пробы и ошибки, быстрое и уверенное развитие под патронажем надежного и опытного наставника, готового подсказать и направить. Думаете это – фантастика? Нет, если речь идет о бизнесе по франшизе. И именно сейчас – в нынешнее непростое время, для тех, кто готов многое изменить в своей жизни – лучший момент для того, чтобы это сделать. Как? Подсказка – 7 ноября, в Тюмени. Именно там в этот день, на территории «DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen» (ул. Орджоникидзе, 46), проводит выставку-конференцию франшиз единственный организатор региональных выставок по франчайзингу по всей России и в государствах СНГ компания Franch region.

— На выставке интересно всем: и опытным бизнесменам, и новичкам, и тем, кто хочет приобрести франшизу, и тем, кто хочет масштабировать свой успешный бизнес. На нашей площадке можно найти для себя ответы на многие вопросы. В Тюмени будут представлены как бренды с федеральным именем, такие как «СДЭК» — одна из крупнейших в стране компаний, обеспечивающих курьерскую доставку по России и миру, международная сеть независимых клинико-диагностических лабораторий «СИТИЛАБ», или «Пятёрочка» - российская сеть продовольственных магазинов, так и компании, у которых только начинает разрастаться франчайзинговая сеть. Это бизнесы из разных сфер: медицинские лаборатории, ритейлеры, парикмахерская, магазины для взрослых и сеть кафе-мороженое... Чем разнообразнее участники нашей выставки, тем интереснее всем. Ведь, изучив опыт работы того или иного бизнеса, предпринимателю проще и быстрее понять – что нужно именно ему, — считает Кира Гофштадт, основатель и руководитель компании «Franch Region».

Каждая выставка-конференция от Franch region – это десятки компаний-участников (в Тюмени на участие заявились более 20) и от 800 до 1000 потенциальных франчайзи. На каждой выставке 80% ее участников продают 2-5 франшиз, а посетители в рамках специального проекта Franch Region «Азбука франшиз», получают исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы от самых лучших франчайзинговых экспертов со всей России. При этом посещение выставок для тех, кто думает о приобретении франшиз - всегда бесплатное.

Возможность стать участником выставки франшиз в Тюмени - еще есть. Ознакомиться с актуальным списком компаний-участниц, темами презентаций и специальных сессий, а также оставить заявку на участие, можно на сайте «Franch Region»: franch-region.ru. Живете и работаете далеко? Ознакомьтесь с календарем предстоящих мероприятий. Возможно следующая выставка-конференция от «Franch Region» будет проходить именно в вашем городе.