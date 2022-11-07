В Тюмени из-за снегопада полгорода встало в семибалльных пробках

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Семибалльные пробки в эти минуты, 7 ноября 2022 года, наблюдаются на дорогах Тюмени. По данным сервиса «Яндекс.пробки», из-за снегопада трудно проехать по Московскому и Червишевскому тракту, на улицах А. Протазанова, Щербакова, Мориса Тореза, 2-й Луговой, Монтажников, Профсоюзной, Федюнинского, Мельникайте и Широтной.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, также затруднительно ехать в районе перекрестка с ул. Губернской и на участке от Московского тракта до ул. Интернациональной (там, кстати, работает наряд ДПС).

В ГИБДД предупредили, что при пробках особенно опасно выезжать на обочину. Водителям крайне не рекомендуют так делать!