Мобилизованных в Тюмени бойцов обучают с помощью новых технологий и опыта спецоперации Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Мобилизованных бойцов на полигоне под Тюменью учат с помощью новых технологий и опыта специальной военной операции, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

По словам инструктора, который готовит ребят к фронту, настрой у бойцов боевой, а в глазах виден оптимизм.

– У преподавателей – кандидатов наук, докторов, старших преподавателей – есть большой жизненный и преподавательский опыт, – отметил он.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что более 1,2 тысячи писем с поддержкой получили мобилизованные Тюменской области. Письма передали волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ.