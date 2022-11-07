В Тюмени 7 сентября возможна оттепель и небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 7 ноября, ожидается облачность с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть северо-западный, с переходом на западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, местами до -14, днем +1…-4 градуса.

Погода в Тюмени 7 ноября 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 7 ноября (25 октября по старому стилю) – день, когда отмечают «дедовские плачи». На Руси испокон веков вместе с природой – дождем и снегом – стали плакать и люди. Они устраивали ритуальные плачи, которые и прозвали «дедовскими», вспоминали умерших родственников и друзей.

В этот день было принято ходить на кладбище, приводить в порядок могилы и зажигать церковную свечу. А ещё на Руси помогали сиротам и обездоленным, ведь их жизнь была несладкой.