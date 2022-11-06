Всероссийский экодиктант 2022: где написать в Тюменской области

Фото: Экодиктант.рус

Всероссийский Экодикиант пройдет по всей стране с 11 по 27 ноября 2022 года. Для его написания в Тюменской области организуют 155 площадок, но проверить свои знания можно и онлайн, на сайте Экодиктант.рус. Как сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области, в 2022 году на портале появился раздел «ЭкоКарьера», где опубликован реестр экологических профессий и сведения о полученииобразования и повышения квалификации для школьников и студентов, которые желают начать карьеру эколога.

Темой Экодиктанта в 2022 году станут: климат, лес, устойчивое развитие, отходы, зеленые финансы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, энергетика, пожарная безопасность и т.д..

Подробности можно посмотреть на сайте, ВКонтакте, в телеграм-канале.