В Тюмени бдительная бабуля устала от названивающих ей мошенников и обратилась в полицию

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Уголовное дело по факту мошенничество, совершенного против 69-летней пенсионерки, возбудили в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в 8-й отдел городской полиции обратилась жительница дома по ул. Тюменской. По словам пенсионерки, три дня её донимали телефонные мошенники. Злоумышленники названивали ей с разных номеров и заявляли, что некто оформил на ее имя кредит в размере более полумиллиона рублей. Аферисты переубедили женщину переоформить кредит на свое имя и перевести деньги на указанный ими «безопасный счет». Пенсионерка устала от бесконечных звонков и обратилась в полицию.

Сейчас они устанавливают личность злоумышленников.

БДИ!

Полицейские рекомендуют немедленно обрывать сообщение с собеседником, обращаться в банк и в полицию.