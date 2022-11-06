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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 6:33

Снежная буря в Тюменской области не помешала водителям напиться и сесть за руль в пьяном виде

За сутки задержали 33 пьяных водителя
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
За сутки в Тюменской области задержали 33 пьяных водителя

За сутки в Тюменской области задержали 33 пьяных водителя

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Несмотря на плохую погоду и снег, заваливший всю Тюмень, на дорогих Тюменской области по-прежнему катаются пьяные водители. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, за сутки сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении 33-х пьяных водителей.

Например, в Тобольске подвыпивших водителей задержали на ул. Дзержинского, Володарского, Ленина и в микрорайоне Менделеево. На одной из улиц задержали 40-летнего тоболяка без водительских прав, который ехал за рулем своей «Шкоды». Алкотестер показал 1,48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам мужчины, он ехал из своего гаража.

На четвертом километре автодороги Армизонское – Омутинское задержали 55-летнего тюменца, который ехал на своей «Хендэ». Он не согласился с показаниями алкотестера, поэтому медицинское освидетельствование прошел в больнице. Там алкотестер показал 0,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам мужчины, он с женой был в гостях в Армизонском районе, но поссорился с ней и уехал, не сказав, куда отправится.

Поссорившийся с женой тюменец прошел медосвидетельствование в больнице

Поссорившийся с женой тюменец прошел медосвидетельствование в больнице

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области