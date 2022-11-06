Заваленную снегом Тюмень чистят 700 рабочх и 500 единиц уборочной техники

Фото: личная страница Руслана Кухарука в соцсети

Дорожные службы круглосуточно работают на улицах города для борьбы со снегом. Из-за циклона, принесшего в Тюмень более 10 мм осадков, подрядчики оперативно вывели всю необходимую уборочную технику.

Фото: личная страница Руслана Кухарука в соцсети

Как сообщил на своей страничке в соцсети мэр Тюмени Руслан Кухарук, до начала снегопада улицы обработали противогололедными материалами, чтобы на дорогах не образовывался лед. Сначала обрабатывают самые сложные участки улично-дорожной сети (мосты, перекрестки и остановки). Из-за быстрого таяния снега на некоторых участках требовалась откачка воды.

Фото: личная страница Руслана Кухарука в соцсети

По словам Руслана Кухарука, за сутки на улицы вывели более 500 единиц техники и 700 рабочих. Они метут и расчищают улицы, перекрестки и остановки. Управляющим компаниям поручено следить за состоянием дворов и сыпать на дороги противогололедные материалы.

Фото: личная страница Руслана Кухарука в соцсети

Все тюменские службы привлечены к борьбе с последствиями снегопада.