Представители народов Тюменской области поучаствовали в фотопроекте «Единство поколений»

Фото: Moi-portal.ru

Представители народов Тюменской области снялись в фотопроекте «Единство поколений». Проект приурочен ко Дню народного единства, сообщает Moi-portal.ru

Проект показывает связь поколений и красоту народов в национальных образах. На фото люди разных народностей региона: славяне, сибирские татары, ханты и манси. В фотопроекте участвовали представители современной молодежи и люди старшего возраста.

- В День народного единства мы говорим не столько о национальной принадлежности, сколько о целостности населения, которое живет в нашей стране. В фотопроекте отразили и показали, что красота и единство народов не подвластны ни времени, ни возрасту, - рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.