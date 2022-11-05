Фото: Глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова

В тюменском селе Мичурино открыли парк имени Алексея Памфилова.

День народного единства для жителей Тюменского района ознаменовался этим важным событием, отметили в пресс-службе главы Тюменского района. Историю знаменитого купца и мецената Алексея Памфилова знают все жители Червишевского МО. На его средства были построены школа и церковь в селе Мичурино. Здание школы до сих пор стоит, а вот церковь не сохранилась - на её месте выросли деревья.

В конце 19 века Алексей Федорович создал образцовое хозяйство с паровой маслобойней и сыроварней в деревне Черная Речка. А в соседнем селе Малая Балда (сейчас Мичурино) построил начальное училище, народную библиотеку и деревянную Всехсвятскую церковь.

Над созданием общественного пространства с детскими и спортивными площадками, дорожками для прогулок, будущим садом трудились администрация, предприниматели, краеведы и неравнодушные граждане. Через месяц парк украсит арт-объект: деревянная стена с двумя старинными наличниками и рамами с фотографиями об истории села Мичурино, о семьях, основавших село и внесших большой вклад в его развитие.

- Мы сильны своей памятью, своим умением сплотиться и сообща сделать хорошее большое дело. Уверена, этот парк станет еще одной интересной достопримечательностью нашего района, он будет наполняться доброй созидающей энергией и дарить эту энергию всем гостям - поблагодарила всех, кто принимал участие в создании парка заместитель главы района Ольга Зимина.